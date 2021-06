Bawarczycy bronili trofeum zdobytego w 2020 roku, ale w ćwierćfinale - grając bez kontuzjowanego wówczas Lewandowskiego - przegrali rywalizację z Paris Saint-Germain.

Mimo to UEFA doceniła klasę polskiego zawodnika i umieściła go w gronie 23 piłkarzy wybranych do drużyny sezonu.

W zacnym gronie

Innymi napastnikami w tym zestawieniu są: Erling Haaland (Borussia Dortmund), Kylian Mbappe (PSG), Karim Benzema (Real Madryt), Neymar (PSG) oraz Lionel Messi (Barcelona).

Trofeum wywalczyli piłkarze Chelsea Londyn, po finałowym zwycięstwie 1:0 nad Manchesterem City.

W 23-osobowym gronie wyróżnionym przez UEFA jest aż siedmiu zawodników "The Blues": bramkarz Edouard Mendy, obrońcy Cesar Azpilicueta, Antonio Ruediger i Ben Chilwell, a także pomocnicy Jorginho, Mason Mount i N'Golo Kante.