Karl-Heinz Rummenigge, szef zarządu Bayernu Monachium, opuści to stanowisko już w tym miesiącu, czyli pół roku wcześniej niż planowano - poinformowano we wtorek. Zastąpi go inny były znakomity piłkarz Bawarczyków - Oliver Kahn.

"Na własną prośbę Karl-Heinz Rummenigge odejdzie ze stanowiska prezesa zarządu FC Bayern Monachium od 30 czerwca 2021 roku" - oświadczył klub. Reklama Sam Rummenigge przyznał, że to idealny moment na taki ruch. Strategicznie jest to najbardziej logiczny czas, aby to zrobić. To koniec roku podatkowego i początek pracy nowego zespołu trenerskiego - przyznał jeden z najlepszych piłkarzy w historii Bayernu. To odejście pełne satysfakcji i dumy, że oddaję klub, który jest nienaruszony zarówno na poziomie sportowym, jak i finansowym oraz strukturalnym - dodał Rummenigge. Dzięki tej decyzji Kahn, który miał zacząć pełnić funkcję od 1 stycznia, będzie odpowiedzialny za Bayern już od początku najbliższego sezonu. Drużyna, której najlepszym strzelcem jest Robert Lewandowski (41 goli w minionym sezonie, rekord Bundesligi), wywalczyła niedawno mistrzostwo Niemiec, ale nie obroniła tytułów w Lidze Mistrzów i Pucharze Niemiec. Z zespołu odszedł trener Hansi Flick, którego zastąpi Julian Nagelsmann.