Arsenal był prawdziwą potęgą na przełomie XX i XXI wieku, kiedy na przestrzeni siedmiu sezonów trzy razy był mistrzem i czterokrotnie wicemistrzem. Od pięciu lat nie zdołał jednak ukończyć rozgrywek w najlepszej czwórce, a w dwóch poprzednich sezonach plasował się na ósmym miejscu.

Na razie nie zanosi się, aby obecny cykl miał się stać przełomowym. Podopieczni trenera Mikela Artety na inaugurację niespodziewanie przegrali z beniaminkiem Brentfordem 0:2. Teraz o zdobycie choć punktu będzie jeszcze trudniej.

Chelsea natomiast przeszła przemianę po tym, jak w styczniu objął ją niemiecki trener Thomas Tuchel. Na walkę o mistrzostwo było już za późno, ale "The Blues" sprawili sporą niespodziankę triumfując w Lidze Mistrzów. W finale 1:0 pokonali Manchester City.

Teraz Chelsea jest już wymieniana w wąskim gronie najpoważniejszych kandydatów do tytułu. Sezon zaczęła od gładkiej wygranej z Crystal Palace 3:0.

Tytuł z Lukaku?

W realizacji mistrzowskich aspiracji ma pomóc Lukaku. To będzie jego druga przygoda barwach Chelsea. Pierwszą rozpoczął w 2011 roku, ale wówczas był jeszcze młody i zagrał jedynie w 15 meczach. Trzy lata później został sprzedany do Evertonu za 28 mln funtów. W 2017 roku zaczął występować w barwach Manchesteru United, a dwa lata później przeprowadził się do Włoch.

Nigdy nie ukrywał, że jego dziecięcą miłością jest właśnie Chelsea i z przyjemnością kiedyś do tego klubu wróci. Lukaku mocno pomógł w poprzednim sezonie Interowi w zdobyciu pierwszego do 11 lat mistrzostwa Włoch, z dorobkiem 24 goli był drugim najskuteczniejszym piłkarzem Serie A.

Na razie chcę lepiej poznać moich kolegów z drużyny. Styl gry w Anglii jest inny, ale dla mnie to żadna nowość. Jakikolwiek plan ma trener, mogę się dostosować i pomóc zespołowi - powiedział belgijski snajper.

MU w gazie

Po pierwszej kolejce liderem jest Manchester United, który 5:1 rozbił Leeds United Mateusza Klicha. W niedzielę przeciwko "Czerwonym Diabłom" może stanąć inny Polak - obrońca Southampton Jan Bednarek.

"Święci" od miesięcy prezentują się słabo. Na inaugurację ulegli Evertonowi 1:3, a Bednarek cały mecz przesiedział na ławce rezerwowych.

W sobotę Leeds podejmie Everton, a Brighton & Hove Albion u siebie zmierzy się z beniaminkiem Watfordem. "Mewy" sezon zaczęły od wyjazdowej wygranej z Burnley 2:1, a asystę przy wyrównującym golu zaliczył Jakub Moder.

Dopiero w poniedziałek zaprezentuje się West Ham United, którego bramkarzem jest Łukasz Fabiański. "Młoty" na własnym obiekcie zagrają z Leicester City.

Teoretycznie łatwe zadania czekają dwóch innych faworytów walki o mistrzostwo. Broniący tytułu Manchester City, po porażce z Tottenhamem Hotspur 0:1, podejmie beniaminka Norwich City. Liverpool natomiast, także u siebie, zmierzy się z Burnley.