To druga przygoda Lukaku w barwach Chelsea. Pierwszą rozpoczął w 2011 roku, ale wówczas był jeszcze młody i zagrał jedynie w 15 meczach. Trzy lata później został sprzedany do Evertonu za 28 mln funtów. W 2017 roku zaczął występować w barwach Manchesteru United, a dwa lata później przeprowadził się do Włoch.

Nigdy nie ukrywał, że jego dziecięcą miłością jest właśnie Chelsea i z przyjemnością kiedyś do tego klubu wróci. Lukaku mocno pomógł w poprzednim sezonie Interowi w zdobyciu pierwszego do 11 lat mistrzostwa Włoch, z dorobkiem 24 goli był drugim najskuteczniejszym piłkarzem Serie A.

Potrzebował 15 minut

W swoim pierwszym po powrocie występie potrzebował zaledwie 15 minut, aby trafić do siatki. W 35. minucie na 2:0 podwyższył Reece James, który wcześniej asystował belgijskiemu snajperowi.

Dzięki temu zwycięstwu Chelsea zrównała się z prowadzącym w tabeli Liverpoolem. Obie drużyny mają po sześć punktów i bilans goli 5-0. "The Reds" już w sobotę pokonali u siebie Burnley 2:0.

Sensacyjny remis "Czerwonych Diabłów"

Wcześniej w niedzielę Manchester United niespodziewanie tylko zremisował na wyjeździe z Southamptonem 1:1. Całą drugą połowę w barwach "Świętych" rozegrał Jan Bednarek.

Gospodarze objęli prowadzenie w 30. minucie po samobójczym trafieniu Freda. W 55. wyrównał Mason Greenwood.

Natomiast Tottenham Hotspur po golu Dele Alego z rzutu karnego w 10. minucie wygrał na wyjeździe z Wolverhampton Wanderers 1:0.