W meczu z Napoli (godz. 18) nie wystąpią Argentyńczyk Paulo Dybala, Urugwajczyk Rodrigo Bentancur, Kolumbijczyk Juan Cuadrado oraz Brazylijczycy Alex Sandro i Danilo.

Ostatnie wrześniowe mecze kwalifikacji do mundialu w strefie Ameryki Południowej odbyły się w nocy z czwartku na piątek czasu we Włoszech. Piłkarze dopiero teraz wracają więc do Europy.

Wybór zespołu na mecz z Napoli nie będzie trudny, ponieważ mam tak mało zawodników. Postanowiłem zostawić graczy z Ameryki Południowej w Turynie. Wrócą między dzisiejszym wieczorem i jutrzejszym rankiem - powiedział trener Juventusu Massimiliano Allegri na konferencji prasowej.

Mimo tylu absencji sobotni mecz zapowiada się ciekawie. Po kontuzji do składu zespołu z Neapolu ma wrócić Piotr Zieliński. Natomiast bramkarzem gości jest Wojciech Szczęsny.

W poprzednim sezonie oba kluby rozczarowały i znalazły się poza podium Serie A - Juventus zajął czwarte miejsce, a Napoli piąte. Ekipa z Turynu wcześniej zdobyła mistrzostwo Italii od 2012 do 2020 roku, czyli dziewięć razy z rzędu.