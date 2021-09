W piątek La Liga rozpocznie siedmiodniowy maraton, w trakcie którego rozegrane zostaną dwie serie spotkań. Do tej pory rozgrywki są postrzegane jako wyjątkowo wyrównane. Z drugiej strony cztery kolejki wystarczyły, by tabela podzieliła się na dwie strefy, a aż osiem zespołów wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo. Po 10 punktów zgromadziły do tej pory Real Madryt, Valencia i Atletico, za nimi jest z dziewięcioma Real Sociedad San Sebastian, a osiem ma Athletic Bilbao. Siedem to dorobek Realu Mallorca, Sevilli i Barcelony, ale te dwie ostatnie drużyny rozegrały o jeden mecz mniej niż reszta czołówki.

Okazja do rewanżu

Real pojedzie do Walencji bronić pozycji lidera z morale wzmocnionym środowym zwycięstwem (1:0) w Lidze Mistrzów nad Interem w Mediolanie. Drużyna prowadzona przez Włocha Carlo Ancelottiego postara się zrewanżować za porażkę 1:4 z poprzedniego sezonu. Trzy gole dla miejscowych zdobył z rzutów karnych Carlos Soler, a czwarty padł po samobójczym trafieniu Francuza Raphaela Varane'a, którego już w Realu nie ma.

Valencia świetnie zaczęła rozgrywki. Drużyna pod wodzą trenera Jose Bordalasa imponuje szczelną defensywą, straciła dotychczas tylko dwa gole. Teraz jednak poprzeczka powędruje w górę, gdyż "Królewscy" są z kolei najskuteczniejsi w lidze. Na Mestalla wygrali jednak ostatnio w styczniu 2018.

Goście zagrają bez kilku kontuzjowanych piłkarzach, m.in. Niemca Toniego Kroosa, Brazylijczyka Marcelo czy Walijczyka Garetha Bale'a.

Mamy wielu utalentowanych młodych piłkarzy, ale... potrzebujemy też balansu między nimi a doświadczonymi zawodnikami. To ważne dla funkcjonowania drużyny - przyznał Ancelotti.

10 lat bez zwycięstwa

Trudne zadanie czeka też drugą drużynę ze stolicy - Atletico. Mistrz podejmie Athletic Bilbao, które w obronie spisuje się jeszcze lepiej niż "Nietoperze", a rywale tylko raz znaleźli sposób na bramkarza Unai Simona. Z drugiej strony ekipa z Kraju Basków już ponad 10 lat czeka na wygraną na obiekcie Atletico.

Zespół Diego Simeone ma kłopoty ze skutecznością. W środę bezbramkowo zremisował na Wanda Metropolitano z FC Porto w Champions League, a przed tygodniem dopiero gole w końcówce pozwoliły mu pokonać Espanyol Barcelona (2:1). Francuz Thomas Lemar trafił do siatki w dziewiątej minucie doliczonego czasu gry. Także po upływie regulaminowych 90 minut kolejkę wcześniej mistrz uratował jeden punkt w spotkaniu z Villarreal (2:2).

Barcelona na "deser"

Emocji nie powinno też zabraknąć w pojedynku Realu Sociedad, który powalczy o czwarty z rzędu komplet punktów, z niepokonaną Sevillą.

Piątą kolejkę w poniedziałek zakończy rywalizacja Barcelony z Granadą. "Duma Katalonii" przechodzi kadrową rewolucję i finansowy kryzys. Przebudowywana drużyna potrzebuje wygranej, by choć na chwilę kibice zapomnieli o 0:3 z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów. Fani gwiżdżą, prezes Joan Laporta przeprasza i prosi o wyrozumiałość oraz cierpliwość, a pozycja trenera Ronalda Koemana, któremu zadania nie ułatwiają liczne kontuzje graczy, wydaje się słabnąć.

Granada wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo, ale w poprzednim sezonie wygrała na Camp Nou 2:1.