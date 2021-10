W regulaminowym czasie gry było 0:0 i od razu przystąpiono do wykonywania "jedenastek". Londyńczycy zaczęli od trafienia Marka Noble'a, natomiast w ekipie "The Citizens" pomylił się strzelający jako pierwszy Phil Foden. Później piłkarze obu ekip trafiali do siatki i karne West Ham wygrał 5-3.

Reklama

Awansować udało się za to finalistom ostatniej edycji - Tottenham Hotspur pokonał na wyjeździe Burnley 1:0 po golu Brazylijczyka Lucasa Moury.

W ćwierćfinale jest też m.in. rywal Legii Warszawa w Lidze Europy - Leicester City. "Lisy" po karnych pokonały u siebie Brighton&Hove Albion. Po 90 minutach było 2:2, a serię "jedenastek" Leicester wygrało 4-2. W pokonanej ekipie zabrakło Jakuba Modera.

Stawkę ośmiu zespołów, które pozostały w rywalizacji, uzupełniają londyńskie Arsenal i Chelsea, Brentford, Liverpool oraz występujący na trzecim poziomie rozgrywkowym Sunderland.

Losowanie par zaplanowano na 30 października.