Adam Buksa zdobył bramkę dla New England Revolution w przegranym rzutami karnymi 3-5 (po dogrywce 2:2) meczu z New York City FC w półfinale play off Konferencji Wschodniej ligi MLS. Polski piłkarz nie wykorzystał "jedenastki" w rywalizacji rozstrzygającej o awansie.

Buksa wpisał się na listę strzelców w 9. minucie i to był jego 17. gol w tym sezonie (16 trafień w rozgrywkach zasadniczych Major League Soccer). Reklama Zespół rywali prowadził od 3. minuty po bramce Santiago Rodrigueza. Na stadionie w Foxborough doszło do dogrywki, w której do siatki trafiali: Valentin Castellanos (109.) z New York City FC i Tajon Buchanan (118.) z Revolution. Od 113. minuty nowojorczycy grali w osłabieniu, bowiem drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę otrzymał Castellanos. Jarosław Niezgoda strzelił gola w meczu z Austin FC [WIDEO] Zobacz również W serii karnych jedynym zawodnikiem, który nie uzyskał bramki był Buksa - w drugiej rundzie strzałów. W finale na Wschodzie drużyna New York City FC spotka się z klubem Philadelphia Union, w którym występuje Kacper Przybyłko (na koncie 12 goli).