26-letni obrońca, który ma za sobą osiem meczów w drużynie narodowej, w czwartek w Rzymie przejdzie artroskopową operację rekonstrukcji więzadła. Zabieg przeprowadzi prof. Pierpaolo Mariani, który w przeszłości operował m.in. Arkadiusza Milika.

Zwykle w takich przypadkach przerwa w grze trwa kilka miesięcy, nawet do pół roku, więc wyklucza to występ Dawidowicza w marcowych barażach o awans do mundialu w Katarze.

W tym sezonie Serie A Dawidowicz 15-krotnie pojawił się na boisku, w tym 13 spotkań rozpoczął w podstawowej jedenastce. Jego łączny bilans we włoskiej ekstraklasie to 60 występów i jeden gol.