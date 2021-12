Oczekujemy, że wszyscy nasi piłkarze - zwłaszcza nasz kapitan - będą postępować zgodnie z zasadami i standardami, które wszyscy ustanowiliśmy i na które przystaliśmy. Skupiamy się w pełni na jutrzejszym meczu - zaznaczono w klubowym komunikacie.

We wtorek odbyła się też konferencja prasowa z udziałem trenera "Kanonierów" Mikela Artety. Nie wchodził on w szczegóły dotyczące zachowania Aubameyanga.

Nie mam zbytnio nic więcej do powiedzenia na ten temat. To decyzja, którą podjęliśmy w nawiązaniu do niedawnego incydentu z udziałem piłkarza i takie jest nasze stanowisko. Jeśli musimy podjąć taką decyzję, to dlatego, że jest ona właściwa dla obrony interesów klubu - ocenił szkoleniowiec.

Sprawę opisał jednak The Athletic, według informacji portalu 32-letni napastnik został ukarany za zbyt późny powrót z zagranicznej prywatnej podróży. Z tego samego powodu zabrakło go już w składzie na sobotni mecz ligi angielskiej z Southampton (3:0). Będzie również poza kadrą na środowy pojedynek z "Młotami", których bramkarzem jest Łukasz Fabiański.

Arteta relacjonował, że przekazał Gabończykowi decyzję osobiście. Jak ją przyjął? Musiał ją zaakceptować. Odkąd tu jestem miałem z nim dobrą relację i dlatego jest to dla mnie bolesne - skwitował.

Aubameyang występuje w Arsenalu od 2018 roku, a w ubiegłym podpisał nowy trzyletni kontrakt. W tym sezonie nie wiedzie mu się najlepiej - w Premier League zdobył tylko cztery bramki, z czego ostatnią w październiku.

Arsenal, z 26 punktami zdobytymi w 16 meczach, zajmuje szóste miejsce w tabeli.