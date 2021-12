Podopieczni trenera Juergena Kloppa mieli zdecydowaną przewagę, ale długo marnowali bardzo dogodne okazje. W drugiej połowie świetnej nie wykorzystał Diogo Jota, kiedy trafił w stojącego na linii bramkowej obrońcę "Wilków" Conora Coady'ego.

W niemal ostatniej akcji meczu Mohamed Salah dośrodkował, piłka trafiła do stojącego tyłem do bramki Origiego. Ten się obrócił i trafił do siatki.

Sensacyjna porażka Chelsea w derbach

Liverpool tym samym wykorzystał potknięcie Chelsea Londyn, która kilka godzin wcześniej przegrała na wyjeździe z West Hamem United Łukasza Fabiańskiego 2:3.

Chelsea wygrywała 1:0 i 2:1 po golach Thiago Silvy w 28. minucie i Masona Mounta w 44. W pierwszej połowie trafienie dla gospodarzy zanotował Manuel Lanzini w 40. minucie z rzutu karnego.

W drugiej części o derbowym zwycięstwie "Młotów" przesądzili Jarrod Bowen (56) i rezerwowy obrońca Arthur Masuaku (87).

Nie sądzę, abyśmy grali tak dobrze jak Chelsea, ale nasz charakter i nieustępliwość zawsze dają nam szansę na wygraną - powiedział trener West Hamu David Moyes.

Nie jesteśmy dość dobrzy w detalach. Popełniamy za dużo błędów, a w takiej sytuacji nie możesz oczekiwać dobrych rezultatów - ocenił szkoleniowiec Chelsea Thomas Tuchel.

W tabeli Liverpool ma punkt przewagi nad Chelsea, ale jeszcze w sobotę liderem może zostać Manchester City. Obrońcy tytułu o 18.30 zagrają na wyjeździe z Watford i do objęcia prowadzenia potrzebują zwycięstwa.