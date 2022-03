Jeśli chodzi o rozmowy dotyczące kontraktów całej trójki, to jestem bardzo zrelaksowany. Przede wszystkim jednak nie poddajemy się presji z zewnątrz - powiedział były bramkarz monachijczyków i reprezentacji Niemiec w wywiadzie dla "Muenchner Merkur" i portalu tz.de.

Kahn zapewnił, że celem jest stworzenie składu, który co rok będzie w stanie walczyć o triumf w Lidze Mistrzów.

Te działania obejmują zarówno wzmocnienia naszego zespołu, jak i rozmowy kontraktowe z obecnymi zawodnikami - tłumaczył 52-letni Kahn.

Ostatnio Matthaeus, były gwiazdor Bayernu i rekordzista pod względem występów w drużynie narodowej, skrytykował władze mistrza Niemiec za opieszałość w rozmowach nt. przedłużenia umowy polskiego snajpera, które - według niego - "nie posuwają się do przodu".

Kahn skontrował: Po swojej karierze zawodniczej i trenerskiej Lothar nie prowadził żadnego klubu. Niestety swoją rolę eksperta piłkarskiego interpretuje jako twórcę chwytliwych nagłówków. Byłoby lepiej, gdyby nie wypowiadał się o kwestiach, do których nie ma wglądu.

Obecny kontrakt Lewandowskiego, który w Bayernie występuje od lipca 2014, wygasa latem przyszłego roku. W każdym z sezonów w barwach Bawarczyków był mistrzem kraju, pięciokrotnie był królem strzelców Bundesligi, a w 2020 roku triumfował w Champions League. Łącznie rozegrał 365 spotkań, w których uzyskał 337 goli.

Wiele razy, gdy aktualna umowa Polaka zbliżała się do końca, odżywały spekulacje na temat transferu do innego klubu, ale jak dotychczas do tego nie doszło.