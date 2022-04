Media donosiły ostatnio, że sprowadzeniem kapitana reprezentacji Polski zainteresowana jest Barcelona.

Wygląda na to, że jest jakiś konkurs na to, kto napisze bardziej nonsensowną wiadomość o Lewandowskim. Nie dyskutujemy na temat sprzedaży zawodnika, który w każdym sezonie zdobywa między 30 a 40 bramek - powiedział Kahn we wtorkowy wieczór w Amazon Prime Video, niedługo przed rozpoczęciem rewanżowego meczu Bayernu z Villarreal w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

Trzeba przypomnieć, że mamy z nim umowę, która ważna jest jeszcze w przyszłym sezonie - zaznaczył, a spytany o to, jak postępują negocjacje w sprawie przedłużenia kontraktu, odparł: Kiedy pojawi się jakaś wiadomość godna publikacji, na pewno to zrobimy.

Lewandowski znalazł się w wyjściowym składzie spotkania z Villarreal w Monachium, które rozpoczęło się o godzinie 21. W ubiegłym tygodniu w Hiszpanii Bayern przegrał 0:1.