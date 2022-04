Media sportowe w Hiszpanii twierdzą w środę, że gotowość Roberta Lewandowskiego do przejścia z Bayernu Monachium do FC Barcelony to dobry prognostyk w negocjacjach dotyczących transferu polskiego piłkarza.

Wydawany w stolicy Katalonii dziennik "El Periodico" powołując się na niemieckie źródła twierdzi, że dyrekcja bawarskiego klubu chce za Lewandowskiego 40 mln euro. Reklama Gazeta zauważa, że Polak posiadający umowę z Bayernem do 2023 r. będzie za rok "zaawansowanym wiekowo" 34-letnim graczem, a władze niemieckiego klubu zaproponują mu prawdopodobnie nowy kontrakt o krótkim terminie ważności. Dużo miejsca możliwemu przejściu Lewandowskiego do FC Barcelona poświęca w środę także dziennik "Sport". Gazeta utrzymuje, że Bayern nie jest zainteresowany obniżeniem ceny za napastnika. Lewandowski wypracował dwa gole. Bayern wygrał 3:0 Zobacz również Bayernu też nie interesują za bardzo gracze Barcy, którzy mogliby zostać ewentualnie wymienieni (za Lewandowskiego – PAP) - napisała katalońska gazeta. Reklama W ocenie komentatorów "Sportu" dobrym prognostykiem do korzystnych negocjacji pomiędzy Bayernem a FC Barcelona jest chęć piłkarza do zasilenia "Dumy Katalonii". Zastanawiają się oni jednak, na ile poważnie w sprawę transferu zaangażowane są wszystkie strony i czy agent polskiego piłkarza Pini Zahavi nie próbuje wykorzystać negocjacji z władzami klubu FC Barcelona, aby przedłużyć pobyt Roberta Lewandowskiego w Monachium. Michał Ignasiewicz Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję