Adam Buksa zdobył dwie bramki, a jego New England Revolution pokonało FC Cincinnati 5:1 i awansowało do 1/8 finału piłkarskiego Pucharu USA. To pierwsze gole Polaka w US Open Cup w tym sezonie.

Buksa wpisał się na listę strzelców w 47. i 57. minucie, powiększając prowadzenie gospodarzy, odpowiednio, na 3:1 i 5:1. W Foxborough w stanie Massachusetts hat-trickiem popisał się Hiszpan Carles Gil, a jedyną bramkę dla gości uzyskał Argentyńczyk Alvaro Barreal. Reklama Losowanie par 1/8 finału zaplanowano na czwartkowy wieczór. Cezary Faber