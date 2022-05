Buksa czwarte trafienie w sezonie zdobył głową w 82. minucie na 2:1, w klasycznym dla siebie stylu. Piłkę na pole karne dośrodkował Sebastian Lletget. Była to czwarta bramka reprezentanta Polski w czwartym meczu z rzędu. Wszystkie zdobył głową. Rywale tuż przed końcem spotkania zdołali wyrównać.

Zespół Buksy z dorobkiem 11 pkt zajmuje 11. miejsce w Konferencji Wschodniej. Traci do prowadzącej w tabeli drużyny Philadephia Union osiem punktów.

Trudniejsze zadanie czekało Niezgodę. Zespół byłego napastnika stołecznej Legii - Portland Timbers mierzył się z dotychczasowym liderem tej grupy New York Red Bulls. Niezgoda w 53. minucie otrzymał płaskie podanie od Santiago Moreno. Polak, mimo asysty obrońcy, umieścił piłkę tuż przy słupku. Było to jego trzecie trafienie w bieżących rozgrywkach. Po kilkunastu minutach gospodarze doprowadzili do podziału punktów. Timbers zgromadzili 12 pkt i są klasyfikowani na 12. miejscu w Konferencji Zachodniej.

Kamil Jóźwiak i Karol Świderski wybiegli w podstawowym składzie Charlotte FC, które wygrało na własnym boisku 1:0 z Inter Miami. Obaj polscy piłkarze zostali zmienieni po przerwie. Za Jóźwiaka wszedł zdobywca zwycięskiej bramki Brazylijczyk Andre Shinyashiki. Była to czwarta wygrana Charlotte w sezonie, które mając 13 pkt zajmuje 8. miejsce w Konferencji Wschodniej.