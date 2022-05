Przed meczem głos zabrał też sam Mbappe.

Jestem bardzo zadowolony, że zostaję we Francji, w Paryżu, moim mieście. Mam nadzieję robić dalej to, co kocham: grać w piłkę i zdobywać trofea - powiedział piłkarz, któremu propozycje kontraktu złożył m.in. Real Madryt.

Mbappe gra od pierwszej minuty meczu z Metz w ostatniej kolejce sezonu 2021/22. Paris Saint-Germain już wcześniej zapewnił sobie tytuł mistrza Francji, a Mbappe prowadzi w klasyfikacji strzelców z dorobkiem 24 bramek.