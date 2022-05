Adam Buksa, powołany do kadry narodowej na czerwcowe mecze Ligi Narodów, zdobył gola dla New England Revolution, a jego drużyna pokonała na wyjeździe FC Cincinnati 3:2 w meczu piłkarskiej ligi MLS. To jego siódme trafienie w sezonie.

Buksa, który grał do 80. minuty, na listę strzelców wpisał się krótko przed przerwą sprytnym i efektownym strzałem piętą, dając prowadzenie swojemu zespołowi 2:1. Z powodu burzy, jaka przeszła nad Cincinnati, mecz rozpoczął się z półtoragodzinnym opóźnieniem. Buksa jest jednym z sześciu piłkarzy, którzy zdobyli do tej pory po siedem goli. W klasyfikacji najskuteczniejszych prowadzi z dziewięcioma Jesus Ferreira z FC Dallas. Ekipa Revolution w 12 występach zgromadziła 15 punktów, co wystarcza do ósmej pozycji w Konferencji Wschodniej MLS. Prowadzi w niej Philadelphia Union - 21 pkt.