Zouma otrzymał także pięcioletni zakaz posiadania w domu kotów. Francuz przyznał się podczas rozprawy do dopuszczenia się aktów przemocy wobec zwierzęcia po tym, gdy ten w trakcie zabawy rozbił ozdobny wazon i uszkodził instalację elektryczną umieszczoną na szafce kuchennej.

Francuz przyznał się, że zdenerwowany rzucił kota na podłogę i go kopnął. Świadkiem zdarzenia był jego brat Yoan, który nie zareagował na naganne zachowanie i został skazany na 140 godzin prac społecznych. To właśnie on nagrał całe zdarzenie i wrzucił je do sieci, dzięki czemu sąd miał dowód w sprawie wykroczenia przeciwko ustawie o dobrostanie zwierząt.

Obaj wzięliście udział w tym haniebnym i nagannym czynie - powiedziała podczas rozprawy sędzia okręgowa Susan Holdham.

Dwa koty bengalskie Zoumy zostały po tym zajściu umieszczone pod opieką organizacji charytatywnej RSPCA dla zwierząt.

27-latek, który został ukarany grzywną finansową przez West Ham za ten incydent, stracił umowę sponsorską z marką odzieży sportowej Adidas. Naraził się także swoim kibicom, którzy wyśmiewali go podczas kilku meczów ligowych.