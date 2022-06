Niech władze ligi lepiej zaniechają komentarzy na temat tego kogo możemy zakontraktować, a kogo nie. W taki bowiem sposób działają na niekorzyść naszego klubu - powiedział Laporta w rozmowie z hiszpańskimi mediami.

Cytowany przez dziennik “Mundo Deportivo” działacz z Barcelony uznał za “niedopuszczalne” wypowiadanie się przez Tebasa na temat ewentualnego transferu Roberta Lewandowskiego do katalońskiego klubu.

Z kolei wydawany w stolicy Katalonii dziennik “El Periodico” odnotowuje, że Laporta zarzucił władzom La Liga “blokowanie możliwości przeprowadzania transferów” przez Barcelonę. Gazeta przypomniała, że Laporta ujawnił, że klub “jest dogadany” z kilkoma graczami co do przyjścia na Camp Nou, ale z powodu tzw. zasad fair play ligi hiszpańskiej transfery te nie będą mogły dojść do skutku.

"Obecnie Barcelona nie może zakontraktować Lewandowskiego"

We wtorek podczas śniadania prasowego w Madrycie zorganizowanego przez agencję Europa Press Javier Tebas powiedział, że FC Barcelona nie spełnia obecnie warunków, na podstawie których mogłaby sprowadzić Roberta Lewandowskiego.

Nie wiem czy klub sprzeda De Jonga, Pedriego czy Pepito Pereza (…), ale w chwili obecnej Barcelona nie może zakontraktować Lewandowskiego - stwierdził szef La Liga, dodając, że kataloński klub powinien najpierw “sprzedać aktywa, aby inwestować więcej (…), gdyż nagromadził wiele strat w ostatnich latach”.