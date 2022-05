50-letni Argentyńczyk, który w trakcie poprzedniego sezonu zastąpił Thomasa Tuchela, nie zdołał osiągnąć celu wyznaczonego przez katarskich właścicieli, jakim był sukces w Lidze mistrzów. Paryżanie w 1/8 finału zostali wyeliminowani przez Real Madryt. Pochettino ma kontrakt obowiązujący do czerwca przyszłego roku, więc w przypadku zwolnienia klub będzie musiał wypłacić mu odszkodowanie.

Jako główny kandydat do objęcia funkcji trenera PSG wymieniany jest Christophe Galtier, który przed rokiem doprowadził Lille OSC do mistrzostwa kraju, a w zakończonym w sobotę sezonie zajął piąte miejsce z OGC Nice.

Przesądzone wydaje się także rozstanie mistrza Francji z 52-letnim Leonardo. Brazylijczyk, w przeszłości piłkarz PSG, miał się dowiedzieć o decyzji władz klubu w nocy po sobotnim spotkaniu z Metz (5:0). Już podczas uroczystej kolacji z okazji wygrania ligi miało go zabraknąć.

Leonardo za transfery i decyzje personalne w PSG odpowiadał w latach 2011-13 i ponownie od 2019 roku.

Mbappe na ustach wszystkich fanów PSG

Na razie kibice PSG żyją ogłoszoną w sobotni wieczór informacją, że nowy kontrakt z klubem podpisał Kylian Mbappe. 23-letni mistrz świata z 2018 roku miał odejść do Realu Madryt, ale w ostatnich dniach w sprawie nastąpił zwrot i zdecydował się przyjąć astronomiczną propozycję dotychczasowego pracodawcy - na mocy nowej umowy do 2025 roku ma zarabiać ok. stu milionów euro za sezon.

Mbappe z przytupem zakończył rozgrywki. Hat-trick z Metz skompletował w ciągu 50 minut i w wielkim stylu z dorobkiem 28 goli zdobył koronę króla strzelców francuskiej ekstraklasy.