Były trener Lazio, który trafił do Interu zeszłego lata, by zastąpić Antonio Conte, będzie prowadził "Nerazzurrich" do 30 czerwca 2024 roku. 46-latek z Piacenzy podpisał dwuletni kontrakt 12 miesięcy temu, teraz osiągnięto porozumienie o przedłużeniu go na kolejny sezon.

Mediolańczycy w ostatnim sezonie wywalczyli wicemistrzostwo kraju (dwa punkty za AC Milan), wygrali Coppa Italia i Superpuchar Włoch.

Oficjalne ogłoszenie nowej umowy nastąpi w najbliższym czasie, kiedy prezes klubu, chiński biznesmen Steven Zhang, wróci do Włoch.

Inzaghi przed przybyciem do Mediolanu przez 22 lata związany był z rzymskim Lazio Rzym. Jako piłkarz trafił do stołecznego klubu w 1999 roku. Zdobył z nim mistrzostwo kraju oraz trzykrotnie Puchar Włoch. Zakończył karierę piłkarską w 2010 roku. Później trenował młodzież, a w kwietniu 2016 roku przejął pierwszy zespół.

Pod jego wodzą stołeczna drużyna raz triumfowała w Pucharze Włoch i dwukrotnie sięgnęła po Superpuchar, grała również w Lidze Mistrzów.