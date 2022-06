Jak podała w piątek madrycka telewizja Mega, władze hiszpańskiego klubu poważnie biorą pod uwagę wzmocnienie zespołu z Katalonii polskim napastnikiem. Stacja utrzymuje, że Robert Lewandowski poleciałby z piłkarzami Barcelony na lipcowe tournee do USA.

Reklama

Komentatorzy Radio Marca twierdzą w piątek, że kluczowym dla przesądzenia sprawy transferu Lewandowskiego na Camp Nou może być “bunt piłkarza” i publiczne deklaracje zawodnika, że nie zamierza już kontynuować gry w Bayernie Monachium.

Ten bunt ze strony piłkarza jest wyraźny, co oznacza, że prawdopodobnie relacje pomiędzy Lewandowskim a niemieckim klubem nie były w minionym sezonie najlepsze - oceniła stołeczna rozgłośnia.

Lewandowski nie stawi się na pierwszy trening w Bayernie?

Reklama

Na “rewoltę” polskiego napastnika wskazuje też kataloński dziennik “Sport”. Gazeta powołuje się w piątek na źródło w dyrekcji Barcelony, które twierdzi, że Lewandowski nie zamierza stawić się w Monachium w pierwszej połowie lipca, aby rozpocząć treningi przed nowym sezonem.

Z ustaleń gazety wynika, że wysłannicy Bayernu, którzy spotkali się z Lewandowskim w czerwcu na Majorce, gdzie wypoczywa piłkarz, usłyszeli od Polaka, że "nie ma już powrotu (do Monachium - przyp. red.), a on szuka z klubem przyjacielskiego rozwiązania kontraktu”.

Bayern przyjął to do wiadomości, ale nie wykazał dużego zainteresowania (…), co może zakończyć się wojną. Zarówno Barca, jak i piłkarz próbowali jej dotychczas uniknąć. Ostateczna propozycja “Niebiesko-Bordowych”, jak oczekuje klub, przyniesie porozumienie. W przeciwnym razie napastnik jest gotowy na wszystko - ocenił “Sport”.

Także “El Periodico de Espana” utrzymuje, że przed końcem czerwca negocjatorzy z Barcelony i Monachium mieliby zasiąść do rozmów w sprawie transferu Lewandowskiego. Gazeta twierdzi, że kierownictwo “Dumy Katalonii” chce zaproponować bawarskiemu klubowi za napastnika kwotę około 40 mln euro.

Autor: Marcin Zatyka.