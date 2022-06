Według stacji telewizyjnej Sky Sports, Manchester United i Barcelona osiągnęły porozumienie ws. kwoty transferu 25-letniego pomocnika, która ma wynieść 65 milionów euro plus bonusy.

Reklama

Pozyskanie de Jonga byłoby pierwszym letnim wzmocnieniem "Czerwonych Diabłów", które w nowym sezonie poprowadzi rodak holenderskiego piłkarza Erik ten Hag.

25-letni de Jong pracował już pod okiem tego szkoleniowca w Ajaksie Amsterdam w latach 2017-19, zanim trafił do Barcelony, z którą wiąże go kontrakt do 2026 roku.

Spekulacje dot. możliwej przeprowadzki z Hiszpanii do Anglii holenderskiego piłkarza pojawiają się od kilku tygodni, a sam zainteresowany stronił od komentarzy.

Reklama

Oczywiście zainteresowanie czołowych klubów świata mi schlebia, ale w tym momencie gram w jednym z największych, więc nie mam nic nowego do powiedzenia - przekazał w połowie czerwca na zakończenie zgrupowania drużyny narodowej.

Środki pozyskane ze sprzedaży de Jonga Barcelona mogłaby przekazać na pozyskanie Roberta Lewandowskiego, gdyż dotychczasowe propozycje "Dumy Katalonii" są odrzucane przez władze Bayernu Monachium.