Rozmawiałem z nim. Rozmawiałem też z jego adwokatem. Oczywiście zarówno ja osobiście, jak i klub, jesteśmy całkowicie po stronie naszego zawodnika - podkreślił Vieira na konferencji prasowej w Melbourne, gdzie Crystal Palace ma rozegrać we wtorek towarzyski mecz z Manchesterem United.

W niedzielę adwokat Doucoure oświadczył, że piłkarz i osoby z jego otoczenia są celem szantażu ze strony wielu osób.

Ci ludzie twierdzą, za pomocą sfałszowanych dowodów, że mój klient ma rzekomo podwójną tożsamość i zażądały pewnej sumy pieniędzy w zamian za ich milczenie – powiedział Alexis Rutman w komunikacie, cytowanym w mediach brytyjskich.

22-letni Doucoure przeszedł z Lens do Crystal Palace za ok. 20 mln funtów. W drużynie z Londynu ma zastąpić Conora Gallaghera, powracającego do Chelsea po rocznym okresie wypożyczenia.