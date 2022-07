Szczegóły umowy nie zostały podane, ale źródła zbliżone do klubu ujawniły, że 40-letni Szwed zaakceptował obniżenie swojej pensji do około 1 mln euro plus bonusy zależne od wkładu w wyniki zespołu.

AC Milan ma przyjemność ogłosić przedłużenie kontraktu Zlatana Ibrahimovicia do 30 czerwca 2023 roku - napisano w oświadczeniu klubu. "Szwedzki napastnik nadal będzie wybiegać na boisko w koszulce z numerem 11".

Ibrahimovic, najlepszy strzelec wszech czasów Szwecji z 62 bramkami w reprezentacji, po raz drugi wrócił do swojego byłego klubu z Mediolanu w styczniu 2020 roku po odejściu z zespołu amerykańskiej drużyny Major League Soccer LA Galaxy.

Szwed w barwach AC Milan wystąpił łącznie w 158 meczach. Strzelił 92 gole oraz zanotował 35 asyst. Rozgrywki sezonu 2021/22 zakończył z tytułem mistrza Włoch, który Milan zdobył po raz pierwszy od 11 lat.

Dalsza kariera Szweda dość długa stała pod znakiem zapytania z powodu problemów zdrowotnych. Pod koniec maja Ibrahimovic przeszedł operację lewego stawu kolanowego, po której jego rekonwalescencja będzie trwała od sześciu do ośmiu miesięcy - ujawnili lekarze. W tej sytuacji do treningów będzie mógł zapewne wrócić najwcześniej w styczniu 2023.

40-letni Szwed miał od dość dawna problemy z kolanem, sztab medyczny klubu długo nie decydował się na zabieg operacyjny.