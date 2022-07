Bramki dla mistrzów Hiszpanii i triumfatorów Champions League zdobyli Francuz Karim Benzema w 19. minucie z rzutu karnego oraz wprowadzony w trakcie drugiej połowy Marco Asensio, który trafił do siatki w 69. minucie, po świetnej asyście Jesusa Vallejo.

W wyjściowym składzie "Starej Damy" w bramce wystąpił Mattia Perin, a w końcówce meczu zastąpił go Carlo Pinsoglio.

Real przygotowuje się do zaplanowanego na 10 sierpnia meczu o Superpuchar Europy UEFA z Eintrachtem Frankfurt.

Tydzień temu "Królewscy" przegrali w Las Vegas towarzyskie spotkanie z Barceloną 0:1. W ekipie z Katalonii zadebiutował wówczas Robert Lewandowski.

Obecnie były napastnik Bayernu Monachium ma już na koncie trzy występy w Barcelonie, ale wciąż czeka na swojego pierwszego gola.

W nocy z sobotę na niedzielę polskiego czasu "Duma Katalonii" pokonała New York Red Bulls 2:0. Mecz odbył się w Harrison w New Jersey, a Lewandowski grał do 73. minuty.