Przeanalizowano ok 2,3 mln wiadomości przesłanych do zawodników występujących w Premier League w ciągu pierwszych pięciu miesięcy sezonu 2021/22. Wykazano, że ok. 60 tysięcy z nich zawierało obraźliwe treści. Połowa zaadresowana była do zaledwie 12 różnych piłkarzy, a przynajmniej jeden taki wpis otrzymało 68 procent graczy.

Niektórym przesyłano takie treści codziennie - wspomniana dwunastka otrzymywała średnio 15 obraźliwych wiadomości na dobę. Pod adresem Ronaldo skierowano 12 520 obelg, do Maguire'a trafiło 8954, a do trzeciego pod tym względem Marcusa Rashforda - 2557. Wszyscy są zawodnikami Manchesteru United.

W pierwszej dziesiątce zestawienia piłkarzy tego klubu jest ośmiu. Pozostali to kapitan Tottenhamu Hotspur Harry Kane i skrzydłowy Manchesteru City Jack Graelish.

Te radykalne wyniki ukazują skalę obraźliwych zachowań w mediach społecznościowych, z jaką muszą zmagać się zawodnicy. Choć trudno jest to wyeliminować, nie możemy pozostawić tej sprawy samej sobie. Trzeba zrobić więcej, aby powstrzymać najgorsze treści, aby piłkarze mogli wykonywać swoją pracę nienarażeni na zniewagi - powiedziała główna autorka raportu Bertie Vidgen.

Z drugiej strony odkryto, że większość - 57 procent - wiadomości przesłanych graczom Premier League miało pozytywny wydźwięk.

Kolejny sezon angielskiej ekstraklasy rozpocznie się w piątek.