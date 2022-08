Pochodzący z Irlandii Północnej Rodgers nie pierwszy raz zaangażował się w wymagającą wspinaczkę - kilka lat temu jako trener Swansea City zdobył Kilimandżaro (5895 m), wspierając w ten sposób cel charytatywny.

Na Mont Blanc "Lisy" udały się podzielone na grupy, a przewodnikiem całej wyprawy był doświadczony Raj Joshi, który m.in. przeprowadził Davida Beckhama przez amazońską dżunglę.

Chyba wszystkim się podobało. (...) Chciałem zrobić coś innego, żeby zerwać z cotygodniową rutyną. Sami z siebie by się na taką wyprawę nie zdecydowali, ale na pewno ją zapamiętają. Zawsze próbuję dać im jakieś doświadczenie życiowe, a wielu z tych młodych chłopaków żyje w +bańkach+: trenują i pracują. To było coś innego, poszerzyło ich horyzonty - powiedział o podopiecznych Rodgers, cytowany przez internetowy serwis dziennika "The Guardian".

Leicester City jest jedyną ekipą z pięciu najsilniejszych lig w Europie, która tego lata nie podpisała jeszcze kontraktu z żadnym nowym piłkarzem.

Rozgrywki Premier League w sezonie 2022/23 "Lisy" rozpoczną w niedzielę meczem u siebie z Brentfordem.