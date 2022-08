Kroos ma za sobą fantastyczny sezon. Z drugiej strony widzę, że może to być problem, jeżeli wymienimy w tym plebiscycie wszystkich graczy Realu Madryt - zażartował Ancelotti na konferencji prasowej w sobotę przed meczem pierwszej kolejki "Królewskich" w LaLiga przeciwko Almerii. Aczkolwiek zawodnicy tacy jak Valverde, Militao cz Alaba całkowicie zasługują na to, aby być nominowanymi do nagrody "France Football". Wszyscy mieli bardzo dobry rok. Nie mówię o zdobyciu Złotej Piłki, ale zasługują na to, aby znaleźć się na liście - podkreślił włoski trener.

Reklama

Natomiast cieszy mnie obecność Brazylijczyka Viniciusa. Zdecydowanie zasłużył na to wyróżnienie. Udowodnił to m.in. strzelając zwycięskiego gola w ostatnim, wygranym finale Ligi Mistrzów. Równie dobrze prezentował się w lidze hiszpańskiej. Dla gracza takiego jak on, liczy się tylko zwycięstwo. Niestety dla niego, w tym sezonie mamy już zdecydowanego faworyta "Ballon d'Or" który znajduje się w naszych klubowych szeregach - powiedział Włoch mając na myśli francuskiego piłkarza Karima Benzemę.

Podobnie myśli 23-letni piłkarz Mbappe, który wskazuje swojego rodaka jako głównego pretendenta do zdobycia tej prestiżowej nagrody.

Z całą pewnością. On ma 34 lata, właśnie rozegrał sezon swojego życia, wygrywa po raz kolejny Ligę Mistrzów, często decydując o wyniku - podkreślił Francuz.

Reklama

Wśród nominowanych piłkarzy znalazł się również Robert Lewandowski, ale nie ma siedmiokrotnego zdobywcy Złotej Piłki, m.in. za 2021 rok - Argentyńczyka Lionela Messiego.

"France Football" przyznaje swoją nagrodę od 1956 roku. W latach 2010-15 magazyn i Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) wyróżniały wspólnie jednego zawodnika Złotą Piłką FIFA, ale od 2016 roku plebiscyty na najlepszych piłkarzy znów prowadzone są oddzielnie.

Tegoroczny zwycięzca zostanie ogłoszony 17 października.