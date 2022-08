Wykonał ją lokalny artysta Kjetil Barane. Używając piły mechanicznej wyciosał rzeźbę z jednego bloku drewna. Waży 700 kilogramów i ma ponad trzy metry wysokości, nie licząc cokołu.

Reklama

Początkowo ustawiono ją w środku centralnego ronda 12-tysięcznej miejscowości, lecz policja nakazała jej przeniesienie z powodu zagrożenia dla ruchu drogowego, ponieważ kierowcy zatrzymywali się i ją fotografowali.

Została przeniesiona na taras dachowy jednego z budynków w centrum, tak, aby "patrzył na swoje miasto". Stamtąd we wtorek w tajemniczy sposób zniknęła.

Do tej operacji potrzebny był samochód ciężarowy i duży dźwig oraz kilka osób. Dlatego można wnioskować, że kradzież została przeprowadzona w sposób zaplanowany i zorganizowany - powiedział Berane lokalnemu dziennikowi "Jaeren".

Reklama

22-letni Haaland jest objawieniem norweskiego futbolu. Jest wychowankiem miejscowego Bryne FK. Później grał w Molde FK, skąd przeszedł do Red Bull Salzburg, a następnie do Borussii Dortmund i teraz do mistrza Anglii.

W Bundeslidze nazywany był drugą, po Robercie Lewandowskim z Bayernu Monachium, "maszyną do strzelania bramek". W niemieckim klubie zdobył ich 62 w 67 meczach. W reprezentacji Norwegii w 21 meczach uzyskał 21 goli.

Zbigniew Kuczyński