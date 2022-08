28-latek dołączył do stołecznego klubu, jako tzw. wolny zawodnik, po siedmiu sezonach spędzonych w Torino FC, gdzie zaliczył w sumie 251 występów i strzelił 113 goli we wszystkich rozgrywkach.

Ambicje i rozwój Romy są widoczne dla wszystkich – skomentował zawodnik, cytowany na stronie internetowej klubu.

Belotti na koncie ma także 44 występy, w których uzyskał 12 bramek, w barwach reprezentacji Włoch. Był częścią zespołu, który zdobył tytuł mistrza Europy 2021.

Jego przybycie do AS Roma nastąpiło po tym, jak w lipcu do drużyny trenera Jose Mourinho dołączył argentyński napastnik Paulo Dybala, również na zasadzie wolnego transferu, po opuszczeniu Juventusu Turyn.

Innym jego klubowym kolegą będzie reprezentant Polski Nicola Zalewski.