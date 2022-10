Jim Ratcliffe nie przejmie Manchesteru United. Oferta miliardera zainteresowanego kupnem klubu z Old Trafford została odrzucona przez rodzinę Glazerów. "Nie możemy czekać i liczyć na to, że kiedyś ten klub trafi na sprzedaż" - stwierdził Brytyjczyk w rozmowie z "Financial Times".

Manchester United należy do rodziny Glazerów od 2005 roku. Kibice "Czerwonych Diabłów" oczekują zmiany właścicieli w związku z brakiem sportowych sukcesów w ostatnich latach, ale Glazerowie odrzucają wszystkie oferty kupna. Po śmierci Malcolma Glazera w 2014 roku klub należy do jego sześciorga dzieci. Reklama Chelsea też nie udało mu się przejąć Manchester United jest częścią rodziny Glazerów, którą poznałem. Spotkałem Joela i Avrama, są uroczymi ludźmi. To prawdziwi dżentelmeni i nie chcą sprzedawać klubu - stwierdził Ratcliffe, który jest właścicielem firmy INEOS, działającej w branży chemicznej. Ratcliffe jest też właścicielem francuskiego OGC Nice i szwajcarskiego FC Lausanne-Sport. Był również zainteresowany przejęciem Chelsea, po tym jak Roman Abramowicz odszedł z londyńskiego klubu po nałożeniu sankcji na rosyjskich oligarchów. Nowym właścicielem "The Blues" został jednak amerykański biznesmen Todd Boehly. Michał Ignasiewicz Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję