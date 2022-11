43-letni Carew został uznany winnym nieodprowadzenia do urzędu skarbowego sumy ok. 12,8 mln koron (ok. 1,2 mln euro) w latach 2014-2019.

Reklama

W latach 1998-2011 Carew rozegrał 91 meczów w reprezentacji Norwegii i zdobył 24 bramki. Był mistrzem Norwegii z Valerengą Oslo, Hiszpanii z Valencią i Francji z Olympique Lyon.