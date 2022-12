Według włoskiej agencji Ansa, 86-letni Berlusconi wygłosił "niefortunne" uwagi podczas świątecznej kolacji, zorganizowanej we wtorek wieczorem przez klub.

Reklama

Przemawiając z mikrofonem w ręku, Berlusconi cieszył się, że we wrześniu wybrał nowego trenera, "dobrego, przyjaznego, miłego i zdolnego do motywowania naszych zawodników".

Dorzuciłem do tego dodatkową motywację. Powiedziałem piłkarzom: Juve, AC Milan itd. przyjadą do nas i jeśli wygracie z jedną z tych wielkich drużyn, przyprowadzę do szatni autobus z k... - dodał, co wywołało salwy śmiechu obecnych na sali.

Dziennik "La Repubblica" zauważył, że ta wypowiedź nie została wyemitowana na koncie Berlusconiego na Twitterze, gdzie zamieszczono filmy z tego wieczoru z zawodnikami, działaczami klubu i sponsorami. Nagranie jest jednak dostępne w mediach społecznościowych.

Reklama

Były trzykrotny premier Włoch został w 2013 roku skazany na 7 lat więzienia za udział w skandalu seksualnym nazwanym przez media Rubygate. Sąd uznał go za winnego płatnego korzystania z usług nieletniej marokańskiej prostytutki imieniem Ruby. W postępowaniu odwoławczym Berlusconi został jednak uniewinniony.

Przez wiele lat Berlusconi był właścicielem klubu piłkarskiego AC Milan. W 2018 roku kupił Monzę, która rozgrywa pierwszy sezon w ekstraklasie i obecnie zajmuje w tabeli 14. miejsce.