W świąteczny poniedziałek szykują się dwa ciekawe spotkania: Aston Villa, której piłkarzami są Matty Cash i Jan Bednarek, podejmie Liverpool, natomiast prowadzący w tabeli Arsenal Londyn zmierzy się na swoim stadionie w derbach z West Ham United. W bramce gości prawdopodobnie zagra Łukasz Fabiański.

Arsenal bardzo dobrze rozpoczął sezon i zgromadził 37 punktów w 14 meczach. O pięć wyprzedza broniący tytułu Manchester City. Kolejne lokaty zajmują Newcastle United - 30 pkt i Tottenham Hotspur - 29, ale te ekipy rozegrały o jedno spotkanie więcej.

Dobra pozycja Arsenalu

"Kanonierzy" mają więc po mundialowej przerwie dobrą pozycję wyjściową, aby powalczyć o pierwszy tytuł od 2004 roku. Przez dwa lub trzy miesiące będą musieli jednak radzić sobie bez Gabriela Jesusa, który doznał kontuzji podczas turnieju w Katarze. Brazylijczyk, który w tym sezonie zadebiutował w barwach Arsenalu, strzelił dla tego klubu pięć goli i miał sześć asyst.

Nie da się ukryć, że to dla nas wielki cios. To bardzo ważny piłkarz, który wnosił do zespołu coś nowego. Nie da się go po prostu zastąpić. Ale mamy alternatywy, są inni piłkarze, jakoś sobie to poukładamy - zapewnił szkoleniowiec liderów Mikel Arteta.

Hiszpan dodał, że wiele możliwości daje też zimowe okienko transferowe.

Nasz skład ciągle wymaga wzmocnień, ale potrzebni nam są właściwi zawodnicy. Będziemy bardzo ostrożni przy podejmowaniu jakichkolwiek kroków transferowych. To, co nas czeka przez resztę sezonu, jest bezprecedensowe i musimy być na to gotowi. Jednocześnie nie możemy się doczekać tego wyzwania i tej szansy, jakie są przed nami - zaznaczył.

W sobotę Arsenal zagra z Brighton & Hove Albion, którego piłkarzem jest Jakub Moder. 23-letni pomocnik pauzuje od wielu miesięcy z powodu kontuzji kolana, ale niedawno wznowił treningi i ma szansę niebawem wrócić do gry. Na zakończenie świąteczno-noworocznego "maratonu" podopiecznych Artety czeka starcie z Newcastle United 3 stycznia.

Ewentualne potknięcie lidera będzie chciał wykorzystać broniący tytułu Manchester City. Jego rywalami będą kolejno: Leeds United Mateusza Klicha 28 grudnia, Everton w Sylwestra oraz Chelsea Londyn 5 stycznia.

Oczekiwania wobec Haalanda

W zespole prowadzonym przez Hiszpana Josepa Guardiolę wiele oczekuje się od lidera klasyfikacji strzelców Norwega Erlinga Haalanda. Zdobywca 18 goli w 13 ligowych występach mógł odpoczywać przez kilka tygodni, bo jego reprezentacja nie zakwalifikowała się do MŚ w Katarze. Haaland trafił do siatki w czwartkowym meczu z Liverpoolem (3:2) w 1/8 finału Pucharu Ligi.

Mam wrażenie, że ci, którzy pojechali na mundial, są w lepszej formie, bo tym, którzy zostali, brakuje meczowego rytmu - ocenił Guardiola.

W ciągu 11 dni od 26 grudnia do 5 stycznia mecze Premier League rozgrywane będą codziennie z wyjątkiem czwartku 29 grudnia. Później nastąpi tydzień przerwy w rozgrywkach, ale kluby i tak nie będą pauzować, bo czekają je występy w Pucharze Anglii.