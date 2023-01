Do tej pory klub ze stolicy Francji był niepokonany we wszystkich rozgrywkach. Ostatni raz przegrał z AS Monaco (0:3). Miało to miejsce w zeszłym sezonie - 20 marca 2022 roku.

W drużynie PSG pauzowało wielu istotnych graczy. Argentyńczyk Lionel Messi wciąż odpoczywa po mistrzostwach świata w Katarze. Brazylijczyk Neymar nie mógł grać z powodu czerwonej kartki, którą otrzymał w poprzedniej kolejce, natomiast kontuzjowani są Francuzi Presnel Kimpembe i Timothee Pembele oraz Portugalczycy Nuno Mendes i Renato Sanches.

Z kolei w drużynie RC Lens niezdolny do gry jest m.in. Adam Buksa, który od października zmaga się z kontuzją kostki. W pierwszym składzie "Les Artesiens" mecz rozpoczął Przemysław Frankowski.

Wahadłowy reprezentacji Polski już w piątej minucie pokonał włoskiego bramkarza PSG - Gianluigiego Donnarummę, umieszczając piłkę w lewym dolnym rogu bramki. Było to jego pierwszy gol w tym sezonie oraz siódme trafienie dla klubu z północy Francji, w którym gra od sierpnia 2021 roku.

Radość graczy RC Lens nie trwała długo. Już trzy minuty później do wyrównania doprowadził Hugo Ekitike. Natomiast w 17. min. Francuz kameruńskiego pochodzenia mógł zdobyć druga bramkę, ale z bliska posłał piłkę obok lewego słupka.

W 28. min. Francuz Seko Fofana podał do Belga Loisa Opendy, który z bliska umieścił piłkę w bramce obok bezradnego Donnarumy. Lens prowadziło 2:1. Takim wynikiem zakończyła się pierwsza połowa.

Trenerzy obu drużyn nie wprowadzili zmian w przerwie. Na początku drugiej połowy na 3:1 podwyższył Alexis Claude-Maurice. Asystę przy golu Francuza zanotował Openda.

Następnie Hiszpan Pablo Sarabia z PSG dostał idealne dośrodkowanie i główkował, lecz kongijski bramkarz Lens - Brice Samba świetnie zareagował i obronił ten strzał.

Wynik nie uległ już zmianie, gdyż gracze PSG nie byli w stanie sforsować najszczelniejszej obrony w lidze, która w 17 meczach straciła tylko 11 goli.

Mistrzowie Francji wygrali sześć poprzednich meczów w Ligue 1. PSG straciło punkty w lidze pierwszy raz od bezbramkowego remisu ze Stade de Reims 8 października, ale wciąż jest na pierwszym miejscu w tabeli. Paryżanie mają 44 pkt, czyli o cztery więcej od RC Lens.

W niedzielę rozegrano sześć meczów Ligue 1. AS Monaco wygrało 1:0 ze Stade Brestois po golu Rosjanina Aleksandra Gołowina. Dzięki temu klub z księstwa awansował na czwarte miejsce.

Olympique Lyon przegrał 0:1 z drużyną Mateusza Wieteski - Clermont Foot. W 87. minucie z rzutu karnego bramkę zdobył Muhammed Cham z Austrii. Wieteska już w piątej minucie został ukarany żółtą kartką za podcięcie rywala. Reprezentant Polski może być jednak zadowolony z zachowania czystego konta w starciu z utytułowanym rywalem.

Beniaminek z Clermont spisuje się nadspodziewanie dobrze w tym sezonie i zajmuje dziewiąte miejsce z dorobkiem 22 pkt.

W pozostałych spotkaniach FC Nantes pokonało AJ Auxerre 1:0 po golu Marcusa Coco. Toulouse FC wygrało 2:0 z AC Ajaccio, dzięki bramkom Brazylijczyka Rafaela Ratao i Belga Brechta Dejaegere.

Angers na własnym stadionie przegrało z Lorient 1:2. Gola dla gospodarzy w 10. min strzelił Senegalczyk Abdallah Sima, który w drugiej połowie skierował piłkę do własnej bramki. W 88. min autorem decydującego trafienia został Francuz Enzo Le Fee.

W poniedziałek zostaną rozegrane kolejne cztery mecze 17. kolejki Ligue 1. RC Strasbourg zmierzy się z Troyes AC, Stade de Reims z Lille OSC, Montpellier HSC z Olympique Marsylia, a Stade Rennais z OGC Nice.