Derbowy mecz zapowiadał się bardzo ciekawie, ale emocji w stolicy Arabii Saudyjskiej nie było. W pierwszej połowie Inter pokazał świetną dyspozycję, w 21. minucie prowadził już 2:0 po golach Federico Dimarco i doświadczonego Bośniaka Edina Dżeko.

Po przerwie Milan zagrał lepiej, ale nic to nie dało. Przeciwnie. W 77. minucie wynik meczu ustalił argentyński mistrz świata Lautaro Martinez, który trafił do siatki w czwartym kolejnym meczu Interu, licząc z Serie A i Pucharem Włoch.

Początek 2023 roku nie jest udany dla Milanu. Drużyna Stefano Piolego od 8 stycznia w czterech kolejnych meczach nie zdołała odnieść zwycięstwa. W tym czasie zremisowała dwa razy w Serie A - po 2:2 z Romą i Lecce, a między tym spotkaniami uległa Torino po dogrywce 0:1 w 1/8 finału Pucharu Włoch.

Natomiast powody do radości może mieć Simone Inzaghi. Mimo zaledwie 46 lat zdobył jako trener już czterokrotnie Superpuchar Włoch, wyrównując rekord należący do Fabio Capello i Marcello Lippiego. Inzaghi zanim dwukrotnie triumfował z Interem sięgnął po to trofeum w 2017 i 2019 roku w roli szkoleniowca Lazio Rzym.

Inter dzięki wywalczeniu po raz siódmy Superpucharu Włoch zrównał się pod tym względem właśnie z Milanem.