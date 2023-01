Ademola Lookman już w 4. minucie dał Atalancie prowadzenie. Szczęsny w tej sytuacji dał się zaskoczyć i popełnił błąd.

20 minut później Pomocnik Juventusu Nicolo Fagioli przewrócił się w polu karnym po starciu z obrońcą rywali. Sędzia początkowo nie odgwizdał faulu, ale po analizie VAR zmienił decyzję. Angel di Maria z 11 metrów pokonał bramkarza Juana Musso.

W 34. min Fagioli podał do Milika, ten uderzył bez przyjęcia i to Juventus prowadził. To szósty gol Polaka w Serie A i ósmy w sezonie - trafił też dwa razy w Lidze Mistrzów.

Po pierwszej połowie gospodarze wygrywali 2:1. Tuż po przerwie obrońca Atalanty Joakim Maehle strzelił gola na 2:2. Szczęsny był bez szans. Przy tym trafieniu asystował Lookman.

Następnie Jeremie Boga dośrodkował w pole karne, a Lookman drugi raz pokonał bramkarza Juventusu. Nigeryjski napastnik zakończył to spotkanie z asystą i dwiema bramkami.

W 65. min. di Maria wykonał rzut wolny. Piłka trafiła do kapitana Juventusu Danilo, który popisał się doskonałym wolejem i ustalił wynik meczu na 3:3.

Kilka minut później obrońca Atalanty Rafael Toloi oddał strzał ze skraju pola karnego, lecz Szczęsny wybił piłkę, która zmierzała w światło bramki.

Juventus byłby w czołówce tabeli Serie A, ale zajmuje dopiero dziewiąte miejsce, gdyż odjęto mu 15 punktów w związku z nieprawidłowościami przy transferach. Klub ze stolicy Piemontu zapowiedział, że odwoła się od tej decyzji do sądu sportowego przy Włoskim Komitecie Olimpijskim (CONI).

W pozostałych niedzielnych spotkaniach AS Roma Nicoli Zalewskiego wygrała 2:0 ze Spezią Calcio Bartłomieja Drągowskiego i Arkadiusza Recy. Monza zremisowała 1:1 z Sassuolo, a Udinese pokonało Sampdorię Genua 1:0.

W poniedziałek Bologna zagra z Cremonese, Inter Mediolan z Empoli, natomiast we wtorek Lazio Rzym podejmie AC Milan.