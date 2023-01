37-letni Ronaldo, laureat pięciu edycji Złotej Piłki magazynu "France Football", w ubiegłym miesiącu rozstał się z Manchesterem United i przeniósł do Arabii Saudyjskiej. Według mediów, jego kontrakt z An-Nassr opiewa na kwotę 200 milionów dolarów rocznie, co czyni go najlepiej zarabiającym piłkarzem w historii.

Crisitano Ronaldo to cenne wzmocnienie, bo pozwala nam rozszczelnić obronę rywali. Jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Nie zakończy kariery w An-Nassr, wróci do Europy - powiedział Garcia, cytowany przez ESPN.

Portal poinformował również, że od tego pomysłu starają się go odwieść działacze klubu. Mają oni dokładać wszelkich starań, aby An-Nassr był ostatnim klubem Portugalczyka.

Ronaldo rozegrał trzy spotkania o stawkę w barwach zespołu z Rijadu, w których nie strzelił jeszcze gola. Wcześniej bronił barw Manchesteru United, Juventusu Turyn, Realu Madryt i Sportingu Lizbona.