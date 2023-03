Do prestiżowego meczu na San Siro Inter przystąpił pokrzepiony awansem do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, po wyeliminowaniu we wtorek FC Porto, ale w starciu z Juventusem nie zdobył nawet punktu.

Spora w tym zasługa Szczęsnego, który kilka razy ratował turyński zespół, zwłaszcza po strzałach Nicolo Barelli.

Bramkę na wagę zwycięstwa "Starej Damy" zdobył w 23. minucie Serb Filip Kostic.

Końcówka meczu była dramatyczna, sędzia pokazał dwie czerwone kartki (po jednej w obu ekipach). Po końcowym gwizdku zakotłowało się przy bocznej linii, ale ostatecznie rozdzielono zwaśnione strony.

Inter z dorobkiem 50 punktów spadł na trzecie miejsce, a Juventus (41) jest siódmy. Turyński zespół ma niewielkie szanse na dołączenie do czołowej czwórki i awans do Ligi Mistrzów z Serie A.

Do Champions League prowadzą jednak jeszcze dwie inne drogi - triumf w Lidze Europy (w czwartek "Juve" awansowało do ćwierćfinału) albo udane odwołanie od kary odjęcia 15 punktów. Gdyby rozpatrzono je pozytywnie, turyńczycy wskoczyliby na pozycję wicelidera włoskiej ekstraklasy.

Na razie na drugie miejsce awansowało Lazio (52 pkt), które w derbach stolicy Włoch pokonała Romę 1:0. Gola w 65. minucie strzelił Mattia Zaccagni.

W pokonanej ekipie, która od 32. minuty musiała grać w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Brazylijczyka Ibaneza, całe spotkanie rozegrał Nicola Zalewski. Roma zajmuje piątą lokatę - 47 pkt.

Zdecydowanym liderem jest Napoli - 71. Podopieczni trenera Luciano Spallettiego, z Piotrem Zielińskim w składzie, pokonali na wyjeździe Torino 4:0.

W kadrze Napoli jest łącznie trzech polskich piłkarzy, ale - podobnie jak we wcześniejszych meczach - Bartosz Bereszyński i Hubert Idasiak byli rezerwowymi.

Od początku zagrał Zieliński, a w zespole z Turynu - Karl Linetty. Obaj już w pierwszej połowie zaznaczyli swoją obecność, choć w bardzo różny sposób.

Pomocnik gości zaliczył asystę przy golu na 1:0 Nigeryjczyka Victora Osimhena (Zieliński dośrodkował z rzutu rożnego), zaś Linetty... spowodował rzut karny, wykorzystany w 35. minucie przez Gruzina Chwiczę Kwaracchelię.

W drugiej połowie Napoli zdobyło dwie kolejne bramki. W 51. minucie ponownie trafił Osimhen, który z dorobkiem 21 goli prowadzi w klasyfikacji strzelców Serie A.

Wynik ustalił w 67. minucie Tanguy Ndombele. Francuz wszedł na boisko kilkadziesiąt sekund wcześniej, zmieniając Zielińskiego. Natomiast Linetty grał do 54. minuty.

Moi zawodnicy pokazali wielki głód (zwyciężania - PAP). Rozmawiałem z chłopakami przed meczem, obawiając się, że może być wśród nich trochę samozadowolenia, ale po raz kolejny udowodnili mi, iż są uszyci z innego materiału - przyznał zadowolony Spalletti.