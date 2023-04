Szkoleniowiec AS Roma, Jose Mourinho, otrzymał ofertę wartą 120 mln euro za prowadzenie reprezentacji Arabii Saudyjskiej w ramach dwuletniej umomy. Uczyniłoby go to najlepiej opłacanym trenerem piłkarskim w historii - podaje "Corriere dello Sport".

Propozycja zawiera klauzulę, według której 60-letni szkoleniowiec będzie mógł odejść po pierwszym roku. Druga opcja daje możliwość przedłużenia umowy do 2026 roku, do mundialu w Ameryce Północnej.

Portugalczyk dołączył do Romy w 2021 roku, a jego obecny kontrakt z klubem Serie A obowiązuje do 2024 roku.

Były trener Realu Madryt i Chelsea jest bardzo lubianym człowiekiem w Rzymie po zdobyciu pierwszego kontynentalnego wyróżnienia klubu od 1961 roku, wygrania Ligi Konferencji w zeszłym sezonie. Jednak podczas bieżącego sezonu nie wszystko idzie zgodnie z planem. W rzeczywistości wydaje się, że Mourinho nie jest w stanie przekonać właścicieli Romy, że zasługuje na nową umowę, podczas gdy obecnie nie ma żadnej nowej oferty.

To może utorować Mourinho drogę do poprowadzenie zespołu narodowego Saudyjczyków, którzy na ostatnim mundialu wsławili się pokonaniem, późniejszego mistrza świata, Argentyny.

Według innych doniesień oferta oficjeli z Bliskiego Wschodu jest hybrydowa. Do obowiązków Mourinho należałoby również przejęcie na dwa lata kontroli nad jednym z zespołów ligowych, Al-Ahli lub Al-Nassr. W tym drugim występuje Cristiano Ronaldo. Obaj Portugalczycy znają się ze wspólnej pracy, z lat 2010-2013, w madryckim Realu.

Roma zajmuje 5. miejsce w tabeli Serie A. Klub ma duże szanse, aby zapewnić sobie udział w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie.

Michał Ignasiewicz