Benzema trafił do siatki w piątej, 17. i 42. minucie, tego trzeciego gola strzelając z rzutu karnego. Jedną bramkę dołożył Brazylijczyk Rodrygo (47.). Dla gości trafili rodak tego ostatniego Lazaro (45+1.) oraz Argentyńczyk Lucas Robertone (61.).

Reklama

Benzema ma już 236 goli strzelonych w hiszpańskiej ekstraklasie. W sobotę awansował na czwarte miejsce klasyfikacji wszech czasów, wyprzedzając Meksykanina Hugo Sancheza - 234. Przed Francuzem są tylko Argentyńczyk Lionel Messi - 473, Portugalczyk Cristiano Ronaldo - 311 i Telmo Zarra - 253.

Real, który zajmuje drugie miejsce w ligowej tabeli, zmniejszył stratę do Barcelony do ośmiu punktów. O godzinie 21 "Duma Katalonii" zagra na Camp Nou z Betisem Sewilla. Lewandowski znalazł się w wyjściowym składzie na to spotkanie.