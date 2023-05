Rozdzierający serce moment, nasz spadek już jest przesądzony - napisano na Twitterze klubu Bednarka.

Obrońca reprezentacji Polski rozegrał całe spotkanie. Bramki dla gości zdobyli w drugiej połowie Brazylijczyk Carlos Vinicius i krótko po wejściu na boisko Serb Aleksandar Mitrovic.

Ten drugi wrócił w sobotę do gry w londyńskim zespole po przerwie spowodowanej zawieszeniem na osiem meczów. Karę na Mitrovica nałożono na początku kwietnia za popchnięcie sędziego w meczu Pucharu Anglii. Mimo długiej absencji Serb ma 12 trafień ligowych w sezonie.

Powody do smutku mają natomiast fani gospodarzy. Na dwie kolejki przed końcem sezonu Southampton FC jest już pewny spadku do Championship, z której awansował w 2012 roku. Zgromadził tylko 24 punkty i traci osiem do bezpiecznej strefy.

Fulham z dorobkiem 51 pkt zajmuje dziewiąte miejsce.

Trwa ciekawa walka o trzecią lokatę. Zajmujący tę pozycję piłkarze Newcastle United zremisowali na wyjeździe z Leeds United 2:2 i mają 66 punktów, podobnie jak Manchester United, który pokonał u siebie Wolverhampton 2:0.