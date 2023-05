Spalletti to naprawdę świetny trener. Wiele mu zawdzięczamy, zrobił dużo dla Napoli, za co bardzo mu dziękuję. Teraz może czuć się wolnym człowiekiem i robić co chce - przyznał De Laurentiis w niedzielny wieczór w piłkarskim talk show w telewizji Rai.

Jak dodał, Spalletti poprosił go o zwolnienie z obowiązującego jeszcze przez rok kontraktu, gdyż chciałby "wziąć urlop naukowy".

Przyszedł i powiedział, że na ten moment osiągnął maksimum, więcej nie jest w stanie zrobić, więc chciałby zamknąć pewien etap życia. Co miałem zrobić? Miałem się sprzeciwić? - pytał retorycznie właściciel klubu z Neapolu.

Były trener m.in. Romy, Interu Mediolan czy Zenita St. Petersburg w Napoli pracuje od 2021 roku. W tym sezonie jego drużyna, z Piotrem Zielińskim jako podstawowym zawodnikiem i Bartoszem Bereszyńskim, który dołączył w styczniu z Sampdorii Genua, ale był rezerwowym, zdominowała rywalizację w Serie A i wywalczyła trzeci w historii, ale pierwszy od 33 lat i ery Diego Maradony tytuł mistrza Włoch.

Przed tygodniem szkoleniowiec pytany o swoją przyszłość odparł: Wszystko zostało omówione i jest jasne, trzeba to tylko przekazać opinii publicznej.

Po wywalczeniu scudetto Spalletti i De Laurentiis wspólnie płakali z radości, ale wcześniej między nimi nie brakowało napięć.

Do zakończenia sezonu pozostała jeszcze jedna kolejka.