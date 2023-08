"FIGC ogłasza, że osiągnęła porozumienie z trenerem z Luciano Spallettim, który rozpocznie wykonywanie swoich obowiązków 1 września. Oficjalna prezentacja odbędzie się podczas zgrupowania +Azzurrich+ w Coverciano na początku września" - napisano w komunikacie na oficjalnej stronie internetowej federacji.

Ostatnio 64-letni Spalletti prowadził ekipę FC Napoli, której piłkarzami są Piotr Zieliński i Hubert Idasiak. Pracę w tym klubie rozpoczął w lipcu 2021 roku, zastępując Gennaro Gattuso. W pierwszym sezonie jego podopieczni zajęli trzecie miejsce we włoskiej ekstraklasie, w kolejnym wywalczyli pierwszy tytuł mistrzowski od ponad 30 lat. Po tym sukcesie szkoleniowiec postanowił zrobić sobie roczną przerwę w pracy.

Niespodziewana rezygnacja Manciniego

Wobec niespodziewanej rezygnacji Manciniego, FIGC zdecydowała się na skrócenie wakacji Spallettiego.

"Drużyna narodowa potrzebowała wielkiego trenera i cieszę się, że podjął się szkolenia +Azzurrich+. Jego entuzjazm i wiedza będą fundamentalne wobec wyzwań, jakie stoją przed Włochami w najbliższych miesiącach" - ocenił prezes federacji Gabriele Gravina.

To pierwsza reprezentacja, jaką poprowadzi Spalletti, który ma za to bogate doświadczenie klubowe. Przed Napoli prowadził m.in. Inter Mediolan, AS Roma, Zenita Sankt Petersburg, Udinese czy Sampdorię Genua.

Włochy to mistrz Europy z 2021 roku, który jednak nie zakwalifikował się do dwóch ostatnich edycji mistrzostw świata.

W dwóch meczach eliminacji Euro 2024 Italia zdobyła trzy punkty - pokonała Maltę, ale przegrała z Anglią. W grupie C zajmuje trzecie miejsce, ale sklasyfikowane przed nią Anglia i Ukraina mają rozegrane, odpowiednio, cztery i trzy spotkania.

We wrześniu Włosi, którzy w tym roku zajęli trzecie miejsce w Lidze Narodów, zmierzą się z Macedonią Północną i Ukrainą.