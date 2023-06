25-letni Francuz, który do Lipska trafił w 2019 roku z Paris Saint-Germanin za ok. 13 mln euro, był związany kontraktem do 2026 roku, ale według mediów przy przedłużeniu umowy w ubiegłym roku wpisano do niej klauzulę odejścia w wysokości 60 mln euro i Chelsea - 12. drużyna ostatniego sezonu Premier League - zgodziła się tyle zapłacić.

"Nadszedł czas, abym powiedział Lipskowi +Au Revoir+. Jestem klubowi, drużynie, sztabowi i wszystkim pracownikom, a przede wszystkim kibicom RB niezmiernie wdzięczny za te ostatnie cztery lata" - oświadczył piłkarz.

"Po Ligue 1, Bundeslidze przyszedł czas na Premier League" - dodał.

W 2022 roku Nkunku został wybrany najlepszym piłkarzem niemieckiej ekstraklasy, wyprzedzając wtedy m.in. Roberta Lewandowskiego, a w minionych rozgrywkach został współkrólem strzelców z dorobkiem 16 goli. Grając w Lipsku przebił się też do drużyny narodowej.

Łącznie w barwach ekipy spod znaku czerwonego byka rozegrał 172 spotkania, zdobył w nich 70 bramek i zaliczył 56 asyst.