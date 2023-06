29-letni napastnik w ubiegłym sezonie był wypożyczony do "Starej Damy" i w 39 występach we wszystkich rozgrywkach uzyskał dziewięć goli. Wcześniej grał m.in. w Górniku Zabrze, Bayerze Leverkusen, FC Augsburg Ajaksie Amsterdam i Napoli, skąd w 2021 roku przeniósł się do Francji.

"Juventus skorzystał z opcji ostatecznego nabycia praw do Arkadiusza Milika" - przekazał klub z Turynu i poinformował, że podstawowa kwota transferu może wzrosnąć o bonusy w wysokości 1,1 mln euro.

"Możliwość kontynuowania gry w tych barwach, w tej koszulce i dla Was, kibiców, uważam za przywilej i zrobię wszystko, aby nadal na to zasługiwać. Jestem szczęśliwy i zmotywowany na nowy rozdział" - napisał polski piłkarz na Twitterze.

W drużynie narodowej Milik rozegrał 69 meczów i zdobył 17 goli.