Szoboszlai został tym samym najdroższym w historii piłkarzem kupionym lub sprzedanym przez RB Lipsk. Jego kontrakt z tym klubem obowiązywał do końca sezonu 2025/26. Nie ujawniono szczegółów umowy z Liverpoolem.

To dla nas dobra wiadomość. Sprowadzamy go tu z myślą o naszej teraźniejszości i naszej przyszłości. Ale nie ciąży na nim presja. To wciąż młody zawodnik i przed sobą ma jeszcze ogromne możliwości rozwoju. Rozsądnie dla wszystkich byłoby zachować cierpliwość, dać mu czas i przestrzeń na rozkwit talentu - skomentował niemiecki trener "The Reds" Juergen Klopp.

32-krotny reprezentant Węgier trafił do Lipska latem 2021 roku za 22 miliony euro z RB Salzburg. Wywalczył z tym klubem dwukrotnie Puchar Niemiec. Łącznie w 91 oficjalnych występach zdobył 20 bramek i miał 22 asysty.

Wkrótce rekord RB Lipsk ustanowiony przez Szoboszlaia może zostać pobity przez chorwackiego obrońcę Josko Gvardiola, za którego - według doniesień medialnych - Manchester City ma zapłacić od 90 do 110 milionów euro.