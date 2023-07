Podkreśla się, że jeden z głównych powodów tych zamiarów nie dotyczy piłki nożnej, ale ma związek z poważnym incydentem sprzed kilku tygodni, gdy włamano się do domu piłkarza pod Neapolem. Sprawcy przy pomocy materiałów wybuchowych wysadzili sejf.

Według dziennika "Tuttosport" to właśnie to zdarzenie sprawiło, że polski zawodnik gotów jest opuścić Neapol i przyjąć ofertę około 35 milionów euro w ramach trzyletniego kontraktu z klubem z Arabii Saudyjskiej. Jak zaznaczono, jest on coraz bardziej przekonany do pomysłu przenosin do najbardziej utytułowanego klubu saudyjskiego z siedzibą w stolicy, Rijadzie.

Saudyjczycy gotowi "wyrwać" Polaka z Napoli

Portale piłkarskie z regionu Kampania informują, że Saudyjczycy są gotowi "wyrwać" Polaka z klubu Napoli, który jest tegorocznym mistrzem kraju. Ale piłkarzem zainteresowane jest też rzymskie Lazio - zaznacza się.

Gdyby Zieliński zdecydował się na przeprowadzkę do Arabii Saudyjskiej, miałby okazję grać w tamtejszej lidze przeciwko takim zawodnikom jak Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N’Golo Kante, Marcelo Brozovic i także spotkać swoich byłych kolegów z neapolitańskiego klubu: Kalidou Koulibaly'ego i Davida Ospinę.

Nie brak komentarzy, że oferta, jaką otrzymał z Półwyspu Arabskiego jest wręcz "nie do odrzucenia". Media zauważają, że kierownictwo Napoli ma powody do tego, by "drżeć" z niepokoju i szukać następcy 29-letniego piłkarza.

Z Rzymu Sylwia Wysocka